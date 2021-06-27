Takvim'in haberine göre; Karizması ve düzgün aile yaşantısıyla reklamların da aranan ismi olan Kıvanç Tatlıtuğ
, Mavi
Jeans'ten sonra temizlik ürünü Finish markasının da reklam yüzü oldu. İmza attığı milyonluk reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Tatlıtuğ, son olarak jean firmasıyla 7 milyon TL'ye anlaşma yenilemişti. Firmanın satışlarını artırarak başarılı bir kampanyaya imza atan oyuncu, diğer firmaların da radarına girdi. Tatlıtuğ'un yeni işi karşısında da 5 milyon TL aldığı konuşulurken, oyuncu çekimler için memleketi Adana'ya gitti.