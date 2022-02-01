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GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen "minik Asiye" polisevine yerleştirildi - Son Dakika

GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen "minik Asiye" polisevine yerleştirildi

01.02.2022 15:28

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, taburcu edilmesinin ardından döndüğü memleketinde polisevine yerleştirildi.

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, taburcu edilmesinin ardından döndüğü memleketinde polisevine yerleştirildi.

Annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile dün Gaziantep'e dönen Asiye Ateş, geceyi halasında geçirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün direktifleri doğrultusunda minik Asiye'nin daha steril bir ortamda kalması için Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri, Asiye ve ailesini kentteki polisevine yerleştirdi.

Burada bir süre kalacak olan aile, daha sonra kendileri için hazırlanan eve geçecek.

Baba Hüseyin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı günden bu yana emeği geçenlere teşekkür etti.

Kente gelir gelmez Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandıklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Dün kardeşimde kaldık. Sayın Valimiz ve Başkanımız, Asiye daha sıcak ve rahat yerde kalsın diye bizi polisevine yerleştirdi. Yeni evimizin işleri bitene kadar 1 hafta burada kalacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, rektörümüz ve hocalarımızdan Allah razı olsun. Bize yeni bir ev aldılar. Asiye'ye her anlamda umut oldular. Asiye'nin şu an morali daha yüksek. Doktor ortamından çıkıp ev ortamına geldi. İlerleyen zamanlarda bazı ameliyatlar daha olacak. Allah devletimize zeval vermesin."

GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi
GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye polisevine yerleştirildi

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Antalya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Memleketi Gaziantep'e dönen 'minik Asiye' polisevine yerleştirildi - Son Dakika


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