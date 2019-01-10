Memleketim Antalya" Takviminin 2019 Teması 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' Oldu
37 dakika önce
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 12 yıl önce basımına başlanan "Memleketim Antalya" takvimleri serisinin 2019 yılı teması "Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları" olarak belirlendi.
Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 12 yıl önce basımına başlanan "Memleketim Antalya" takvimleri serisinin 2019 yılı teması "Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları" olarak belirlendi.
Memleketim Antalya 2019 yılı takviminde, Antalya Tanıtım Vakfı çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi projesi 'Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma
Çağı Saç Tasarımları Sergisi'nde yer alacak 20 antik çağ kadın heykelinin görseli yer alacak. Yurtiçi ve yurtdışında Antalya kentini tarihi, arkeoloji, estetik boyutlarıyla tanıtmayı amaçlayan Memleketim Antalya 2019 takviminin lansmanı, projenin bilim danışmanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık
'ın katılımıyla yapılacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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