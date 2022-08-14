Tunceli 'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yaparken serinlemek için girdiği Munzur Çayı 'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kızılay 'ın Elazığ Kovancılar ilçe Başkanı Hüseyin Yüksel 'in (42) cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesine getirilen Yüksel'in cenaze törenine Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar , Kızılay'ın Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüksel, okunan duaların ardından göz yaşları içerisinde defnedildi.

Kaynak: DHA

Munzur Çayı, Kovancılar, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.