Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2)

14.08.2022 20:35
Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2)

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİTunceli'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yaparken serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kızılay'ın Elazığ Kovancılar ilçe Başkanı Hüseyin Yüksel'in (42) cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yaparken serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kızılay'ın Elazığ Kovancılar ilçe Başkanı Hüseyin Yüksel'in (42) cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesine getirilen Yüksel'in cenaze törenine Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Kızılay'ın Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüksel, okunan duaların ardından göz yaşları içerisinde defnedildi.

Serhat ÖZDEMİR/ KOVANCILAR (Elazığ),


YORUMLAR
500
Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu
Kaynak: DHA

Munzur Çayı, Kovancılar, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement