"Memleketinden Gelsin"le tüketiciler yöresel ürünlerle buluşuyor

GittiGidiyor, yeni kampanyası "Memleketinden Gelsin" ile coğrafi işaretli ürünleri kullanıcıların kapılarına kadar getirirken, yerel üreticileri ve satıcıları da destekliyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, yerel üreticilerin yöresel ürünlerinin yer aldığı "Memleketinden Gelsin" kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında şehirlere özel coğrafi işaretli ürünler GittiGidiyor kullanıcıları ile buluşuyor. Tüketicileri yöresel lezzet ve ürünlerle buluşturan kampanya ile aynı zamanda yerel üreticiler ve satıcılar da destekleniyor.

Bulunduğu bölge ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünleri tüketicilerin kapısına kadar getiren "Memleketinden Gelsin" kampanyasının gıda kategorisinde; zeytinyağı, zeytin, peynir çeşitleri, kestane şekeri, salça, reçel çeşitleri, ev tekstili kategorisinde; halı, kilim ve havlu çeşitleri, mutfak kategorisinde; porselen ve seramik ürünleri, mobilya kategorisinde; oturma grupları ve demonte ürünler gibi pek çok seçenek yer alıyor.

Kampanyada ilk etapta Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kütahya ve Manisa olmak üzere 8 şehrin ürünlerine yer veren GittiGidiyor, ilerleyen süreçlerde daha fazla şehri ve ürünü kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. "Memleketinden Gelsin" kampanyasına webden ve GittiGidiyor'un mobil uygulamasından kolayca ulaşılabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla e-ticarette varlık göstermek isteyen lokal üreticilerin yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu anlayışla başlattığımız 'Memleketinden Gelsin' kampanyasıyla hem kullanıcılarımızı özledikleri ürünlerle buluşturuyor hem de yerel üreticilere ve satıcılara ürünlerini ön plana çıkarabilecekleri ve kolayca daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri yeni bir iş alanı sağlıyoruz. GittiGidiyor olarak, platformumuzda yer alan markalara işlerini büyütmeleri için destek olmaya, kullanıcılarımıza farklı kategorilerdeki keşfedecekleri yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz."