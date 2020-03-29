Memleketine dönen üniversite öğrencilerinden ev sahiplerine "kira almayın" çağrısı - Son Dakika
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Memleketine dönen üniversite öğrencilerinden ev sahiplerine "kira almayın" çağrısı

6 saat önce

Memleketine dönen üniversite öğrencilerinden ev sahiplerine "kira almayın" çağrısı Öğrenciler ev sahiplerine seslendi Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik; "Aileler ve öğrenciler mağdur durumda" Öğrencilerden Tuğçe Demir;

Memleketine dönen üniversite öğrencilerinden ev sahiplerine "kira almayın" çağrısı

Öğrenciler ev sahiplerine seslendi

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;

"Aileler ve öğrenciler mağdur durumda"

Öğrencilerden Tuğçe Demir;

"Ev sahiplerinden rica ediyorum"

ESKİŞEHİR - Korona virüs tehlikesi nedeniyle okullarının uzaktan öğretime geçmesi sonucu memleketlerine dönen birçok üniversite öğrencisi, okudukları şehirde bulunan evlerinden kira alınmaması konusunda çağrıda bulunuyor.

Dünya çapında hızla yayılarak etkisini arttıran yeni tip Korona virüs Covid-19'a karşı Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kararlar neticesinde Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde üniversitelerde bahar dönemi boyunca yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu. Üniversitelerde eğitimler yalnızca uzaktan ve açık öğretimin yanı sıra dijital ortamlarda verilirken birçok üniversite öğrencisi ise öğrenci oldukları şehirlerden memleketlerine dönüş yaptı. Bunun sonucunda öğrencilerin okudukları şehirdeki evleri boşalırken salgın süresi boyunca kira yükünün ortadan kalkmasını isteyen birçok öğrenci ve aileleri yetkililere çağrıda bulundu.


"Aileler ve öğrenciler mağdur durumda"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, kira yüklerinden dolayı çok sayıda aileden ve öğrencilerden telefon aldıklarını belirtti. Ailelerin ve öğrencilerin mağdur olduklarına değinen Çelik, hükümetin bununla ilgili bir çalışma yapmasını istediklerini ifade ederek, "Biliyorsunuz öğrenci şehir Eskişehir. Çok yüksek sayıda öğrenci ve ailelerinden telefon alıyoruz. Şuan da okullar tatil oldu ve ne zaman açılacağı belli değil. Öğrenci ailelerin bu olaydan dolayı mağdur olduklarını biliyoruz. Sokağa çıkamadıklarını biliyoruz. Çalışamadıklarını biliyoruz. Ev kiralarını vermekte sıkıntı yaşıyorlar. Bize soruyorlar. Biz de baktık borçlar kanununa göre normal ev kiralarını vatandaşlarımıza hükümetten bir genelge gelmediği sürece ev kiralarını ödemek zorundalar. Bununla ilgili hükümetimizin bir açıklama yapmadı. Bir çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü aileler ve öğrenciler mağdur durumda. Okulların açılacağı zamanı belli değil. O nedenle ev kiralarını vermekte zorluk çektiklerini söylüyorlar bizi. Bunlarla ilgili devletimizin büyüklerinden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.


"Fedakarlık yapan ev sahibi şu ana kadar duymadık"

Ev sahiplerinin öğrenci ve ailelerin isteklerine karşı çıktıklarını belirten Başkan Çelik, bu yönde bazı fedakarlıklar yapılabileceğini vurguladı. Çelik yaptığı açıklamada, "Ödemeyen öğrenciler için ev sahipleri kiraların ödenmesini istiyorlar. 'Yani bizi ilgilendiren bir konu yok. Biz kiramızı istiyoruz. Biz bununla geçiniyoruz' gibi bir yaklaşım var. Öğrenci aileleri de tabi doğal olarak boşa kirayı yatırmadıklarını, okulların ne zaman açılacağı belli olmadığından dolayı da bu soruna bir çözüm bulundurması yönde bizden beklenti içindeler. Fedakarlık yapan ev sahibi şu ana kadar duymadık. Çok nadir de olsa olan olur. Genelde Avrupalı vatandaşlarımız bu yönde bir adım atabilir. Ben bu yönde onlara da sesleniyorum. Lütfen öğrencilere; evlerinde öğrenci ailelere yardımcı olsunlar. Kiralarını almasınlar diye kendilerine öğrenciler adına ricada bulunuyorum" ifadelerini kullandı.


"Bu durum ortadan kalkana kadar kira talep etmemelerini istiyorum"

Çanakkale'de okuyan ve memleketi Eskişehir'e dönen öğrencilerden Tuğçe Demir, ev sahiplerinin öğrencilere bu durum ortadan kalkana kadar tolerans göstermesini istediklerini belirterek, "Ev sahibi bizden kirayı istiyor kendi fikrine göre. Fakat şurada da şöyle bir durum var. Bizim üniversitelerimiz dün YÖK'ün açıkladığı karara göre bahar döneminde iptal edildi. Bu dönem online eğitimi göreceğiz. Bu gördüğümüz online eğitimi sürecinde de ailelerimizin yanında memleketimizde olacağız. Orada evde kaldığımdan dolayı ev sahibi ister istemez kirasını istiyor. Ama ben de benim ailem de bu durumdan rahatsızız. Çünkü kirayı vermek istemiyorlar. Boşu boşuna bir ücret ödediği düşünüyor annem de. Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar ilgili bir karar ya da bir tasarı ya da bir sayı çıkabilir. ya da kontratlarda bununla ilgili bir şey beyan edilebilir. veya belki bu işler uzun sürer. Ev sahiplerinden rica ediyorum. Lütfen üniversite öğrencilere birazcık tolerans göstererek bu süre zarfında, en azından bu virüs geçene kadar, bu durum ortadan kalkana kadar kira talep etmemelerini istiyorum" dedi.


"Her ay 800 lira gönderiyorum"

Tuğçe Demir'in annesi Sevgi Demir ise her ay 800 lira kira bedeli ödediğine değinerek devletten bu konuda bir çalışma yapılmasını beklediklerini ifade etti. Anne Demir ev sahiplerine de seslenerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi ödüyorum. Talebi var. 800 lira her ay gönderiyorum. Borçlar kanununa göre ödemek zorundayım. Ama işte devletin de bu kontratlarda af veya bu durumlarda falan yazılı bir hükmü yok. Mecburen vermek zorundayım ama bu ev sahibin sıfatına kalmış. Onlar da bu pek olumlu yönde kullanmadı.

Türkiye'de ilk defa görüldüğü için bu vakalar, bu olaylara karşı bir önlem, devletin getireceği bir yasa tasarısı, bir düzenleme, bir destek bekliyoruz öğrencilere karşı. Bunlar için devletten yardımcı olurlarsa. Ev sahiplerine vicdana davet ediyorum. İnşallah öğrencilere yardımcı olurlar."

Memleketine dönen üniversite öğrencilerinden ev sahiplerine kira almayın çağrısı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:47 Kaynak: İHA

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