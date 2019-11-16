Memleketine izne giden uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Güneş, iznini memleketi Kayseri'de geçirmek üzere birliğinden ayrıldı.

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Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim