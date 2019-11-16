Son Dakika Haberleri: Memleketine izne giden uzman çavuş trafik kazasında yaralandı
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Memleketine izne giden uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

6 saat önce

Memleketi Kayseri'ye izne giderken otomobili devrilen Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı.

Memleketi Kayseri'ye izne giderken otomobili devrilen Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Güneş, iznini memleketi Kayseri'de geçirmek üzere birliğinden ayrıldı.

Güneş'in kullandığı 34 YA 5984 plakalı otomobil, Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurancılı köyü kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Memleketine izne giden uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Ömer Güneş, Kayseri, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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