Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Son Dakika

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler

6 saat önce

Bodrum'da inşaatta çalışan işçiler, memleketlerine geri dönebilmek için Van'dan otobüs getirtti.

Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler, System.String[]

Bodrum'da inşaatta çalışan işçiler, memleketlerine geri dönebilmek için Van'dan otobüs getirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamındaki yüzde 50 sınırlamasından dolayı gidiş için 500 TL istenince 200'den fazla işçi memleketine gidemedi.

Bodrum'da çeşitli şantiyelerde çalışan Vanlı işçiler, inşaatlarında faaliyet sona erince memleketlerine dönmek istedi. Şehirlerarası otobüs seferlerine kısıtlama getirildiği için Van'dan araç getirten inşaat işçileri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yüzde 50 yolcu taşıma kararından dolayı gidiş ücreti için 500 TL istenince Bodrum'da kaldı. İşçiler, Bodrum Sanayi Sitesi'nde toplandı. Çoğunluğun yeni geldiği ve ceplerinde para olmadığı ifade edilen işçiler, yetkililerden yardım istedi.

İŞÇİLERDEN OKAN GÖREN, YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bu işçilerin çoğu yeni geldi, ceplerinde 5 kuruş para yok. Memleketten araç istedik. Araçlar geldi fakat sınırlı yolcu taşıyabildikleri için 500 TL istiyorlar. Kimsenin o parayı verecek gücü yok. Burada herkes mağdur. Arkadaşların hepsi inşaat sektöründe çalışıyor. 200'ün üzerinde kişi var."

Van'dan 5 araç geldiğini ifade eden Okan Gören, "Yolcu sayısında kota belirlenmiş. Bu kotaya göre araç sahipleri zarar ediyor diye kişi başı 500 TL isteniyor. Şu anda o parayı verecek durumda değiliz. Millet sokakta kaldı. Zaten kotadan dolayı herkes de otobüse binemeyecek. Bu insanların bu akşam sokakta kalma durumu var. Vahim bir durum" dedi.

BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Memleketlerine dönmek isteyen işçilerin yaşadığı sorun, devreye giren Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle çözüldü. Ayarlanan 14 otobüs ile 200'den fazla işçi, gece saatlerinde evlerine doğru yola çıktı. Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla, Bodrum'da kalan işçilerin çeşitli illere gönderilmesi için 14 otobüs ayarlandı. İşçiler normal yol ücretini kendi ceplerinden öderken, aradaki farkı ise Bodrum Belediyesi üstlendi. Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Yaşar Çelikhan'ın koordine ettiği çalışmalar sonrası akşam yemeği ikram edilen işçiler; dezenfekte edilmiş, Yeşil Koltuk uygulaması kapsamındaki otobüslere alındı. İşçilerin otobüslere alınmadan önce sağlık kontrolleri yapıldı, ayrıca seyahat esnasında kullanmaları için maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

Öte yandan, gönderilen işçilerin yanı sıra biletleri pahalı bulan bazı inşaat işçileri otogarda bekleyişlerini sürdürüyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu         
18:29
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu         
17:51
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 23:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]