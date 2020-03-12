Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı - Son Dakika

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzurum'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzurum'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Erzurum'daki üniversite öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yükseköğrenim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine dönmek için seyahat firmalarının internet sitelerinden bilet almak için çaba içerisine girdi.

Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle öğrenciler bu kez firmaların Cumhuriyet ve Çaykara Caddesi'ndeki yazıhanelerine akın etti.

Öğrenciler, bilet almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Öğrencilerden Dilek Karabulut, AA muhabirine, okulların erken tatil edilmesi haberine sevindiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 saattir buradayız, otobüs firmalarının acentelerinde ve internet sitelerinde sistem çökmüş. Memleketim Çanakkale'ye gideceğim. Burada uzun kuyruk var. İnşallah bilet alırım." dedi.

Üzeyir Özalp da koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edildiğini hatırlatarak, "Memlekete gitmek için bilet alacağım ama çok uzun sıra ve kuyruk var. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyorum henüz bir ilerleme olmadı, ne zamana bilet alacağım ve hangi güne bilet alacağım da belli değil." diye konuştu.

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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