Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

6 saat önce

Yoğunluğun oluştuğu Kayseri Otobüs Terminalinden detay görüntüler Talas İlçesindeki mini terminalden detay görüntüler Yazıhane görevlisi Ali Koçak ile röportaj Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ile röportaj Ahmet Okan ile röportaj - KayseriKayseri'de de üniversite öğrencileri şehirler arası...

Yoğunluğun oluştuğu Kayseri Otobüs Terminalinden detay görüntüler

Talas İlçesindeki mini terminalden detay görüntüler

Yazıhane görevlisi Ali Koçak ile röportaj

Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ile röportaj

Ahmet Okan ile röportaj - Kayseri

Kayseri'de de üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminaline akın etti.

Öğrenciler memleketine gitmek için otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Bir firmanın yazıhane görevlisi Ali Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgili nedeniyle bilet satışlarında son saatlerde artış yaşandığını, internet satış sisteminde de yoğunluktan dolayı kesintiler yaşandığını ifade etti.

Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise memleketi Aydın'a gitmek için 2 saatten beri otogarda beklediğini kaydetti.

Ahmet Okan Gürbüz ise 3 haftalık tatili memleketinde geçirmek istediğini ve bilet bulmakta zorluk çektiğini anlattı.

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Ali Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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