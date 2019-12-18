Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi - Son Dakika

Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde anneanne ve torunu hem güzel havanın hem de denizin keyfini çıkardılar.

Memlekette kış Marmaris'te deniz keyfi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde anneanne ve torunu hem güzel havanın hem de denizin keyfini çıkardılar.


Geçen hafta Marmaris'te gerçekleşen sağanak tan sonra hava tekrar 20 dereceye kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahillere attı, bazıları balık tuttu bazıları da denize girdi.


50 yaşında ki Tur rehberi Alona Alaverovalı'de kendini deniz sularına atanlardan. Yanında 6 yaşında ki torunu ile gelen Alona, "20 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, burada kış yok, kış Rusya'da ben her gün Mart ayına kadar denize giriyorum hava güzel deniz güzel, Moldova'dan arkadaşlarım arıyor gelmek istiyorlar bence sezon daha da uzatılmalı" dedi.


6 yaşında ki torunu da denize girmek istedi fakat anneanne Alona, birkaç gündür hasta olduğu için sahilde oynamasına izin verip denize girmesine izin vermedi. Alona, "Normalde o da giriyor denize ama biraz rahatsız izin vermedim diye küstü bana" diye konuştu.


Denize girenleri gören bazı vatandaşlar, vücudun dinç kalması için denize girilebileceğini söylediler. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
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