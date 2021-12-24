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Memleketten kar manzaraları - Son Dakika

Memleketten kar manzaraları

24.12.2021 11:02

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışını gören çocuklar, evlerinden çıkarak kartopu oynadı. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar, araçların üzerine adını yazdı, arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

"Kar yağışı bizi çok mutlu etti"

Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, kartopu oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Kar yağışının devam ettiği kentte, sürücüler de kaza risklerine karşı kontrolü bir şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin üzerini ve parkları beyaza bürüyen kar yağının etkisini sürdürüyor.

Kars'ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarı çıkan vatandaşın kaşları, kirpikleri dondu.

Sibirya soğukları kentte etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20'yi gördüğü Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

Memleketten kar manzaraları
Memleketten kar manzaraları
Memleketten kar manzaraları

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Şanlıurfa, Türkiye, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memleketten kar manzaraları - Son Dakika


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