Memleketten kar manzaraları gelmeye devam ediyor - Son Dakika

TARİHİ KENT MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Bembeyaz bir güne gözünü açan Sivaslılar eşsiz görüntülerle karşılaştı. Birçok medeniyetin izlerini bir arada bulunduran tarihi kent meydanı da beyazla örtündü. Eşsiz meydanda kartpostallık görüntüler oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi unutmadı.

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KJ: KIZAKÇI ATLAR SOĞUKTAN BÖYLE KORUNUYOR Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor. Her turdan sonra önce atlarının terini silen kızakçılar, daha sonra atlarının üzerine battaniye, halı ve kilim örterek soğuktan korumaya çalışıyor.