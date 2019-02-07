Memnuniyet Odaklı Kamu Hizmetini Hedef Edindik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler kamu hizmetlerinin en etkin, en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik şekilde verilmesini istiyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler kamu hizmetlerinin en etkin, en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik şekilde verilmesini istiyoruz. Ayrıca bürokratik süreçlerin çok daha kısa olduğu, bürokratik iş ve işlemlerin kısaltıldığı, memnuniyet odaklı bir kamu hizmeti anlayışını hedef edindik." dedi.



İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında geldiği Gaziantep'te Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, bugün istiklal madalyalı kent Gaziantep'te, İZDES Projesi'nin ikinci bölümünü uygulamak üzere bulunduklarını söyledi.



İnce, kente bütün ekip arkadaşlarıyla, sorumlu her birimin temsilcisiyle geldiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler kamu hizmetlerinin en etkin, en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik şekilde verilmesini istiyoruz. Ayrıca bürokratik süreçlerin çok daha kısa olduğu, bürokratik iş ve işlemlerin kısaltıldığı, memnuniyet odaklı bir kamu hizmeti anlayışını hedef edindik. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için de İZDES Projesi'ni Sayın Bakanımızın başkanlığında, önderliğinde başlattık. Bunun birinci aşamasını tamamladık. İkinci aşamasındayız." diye konuştu.



İZDES Projesi'ndeki amaçlarının İçişleri Bakanlığının taşrada hizmet eden kuruluşlarının kapasitelerini arttırmak, kapasitelerinin neler olduğunu ölçmek, taşra ile merkez arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, taşradaki, sahadaki görüş ve önerilere en etkin şekilde ulaşmak olduğunu vurgulayan İnce, valiliklerce uygulanan iyi örnekleri tespit edip, bunları yaygınlaştırmak, diğer illerle paylaşmak ve gerçekleştirmek üzere bu projeyi uyguladıklarını bildirdi.



İnce, projenin birinci aşamasının neticesinde gerekli raporlama çalışmalarını İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yürüttüğünü, bunları derleyip, toparlayıp gerekli sonuçları paylaşacaklarını ve buna göre gerekli tedbirleri alacaklarını anlattı.



"Kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz"



Projenin ikinci aşaması için "Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği" temasıyla çalışmaya başladıklarını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir ufku var, bize bir talimatları var. Şöyle ki 'Devleti temsil etmek ancak vatandaşın gönlüne girmekle olur' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de buradan kendimize bir ufuk açtık ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırıcı, kamu hizmetlerimizi, bakanlığımızın hizmetlerini bu memnuniyete dayalı sunmayı, hizmetlerimizin kalitesini arttırma hedefini gayret edindik. Bugün bu amaçla buradayız. Bir dizi toplantılar yapıyoruz. Burada kamuda görevli arkadaşlarımızla gerekli değerlendirmeleri, sabah yaptığımız toplantıda değerlendirdik, ele aldık, bu konuda gerekli talimatlarımızı verdik. Sayın Valimizin önderliğinde Gaziantep'te bu çalışmaları en etkin bir şekilde sürdüreceğiz."



İnce, sivil toplum kuruluşları, okul aile birliklerinin temsilcileri, muhtarlıklar, şehit aileleri ve esnafla birlikte olacaklarını, kentte çeşitli kamu kurumlarını ziyaret edeceklerini belirterek, "İZDES'in ikinci programının tamamlanması neticesinde bizim geçmiş müktesebatımıza, geçmişteki değerlerimize uygun ama vizyonumuzu da en iyi şekilde arttıracak bir raporlama çalışması yapacağız ve kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Bunun neticesinde gerekli eksiklerimizi tamamlayacağız. En kaliteli hizmeti vatandaşımıza nasıl götürebiliriz bunun değerlendirmesini ve tespitlerimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyayı anımsatan İnce, "Buna göre yaya önceliği mecburi hale getirildi. Daha önce nezaketen uyguladığımız bir kural kanunlaşmış oldu." dedi.

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