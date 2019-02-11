Memorial Kanser Okulu'na Yoğun İlgi

Kanserle mücadeleye 'eğitim' kimliği kazandırmayı amaçlayan Memorial Sağlık Grubu, Kanser Okulu'nun İstanbul'daki ilk dersini, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenledi.

Kanserle mücadeleye 'eğitim' kimliği kazandırmayı amaçlayan Memorial Sağlık Grubu, Kanser Okulu'nun İstanbul'daki ilk dersini, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenledi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman hekimler kanser ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.







Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde düzenlenen Kanser Okulu ücretsiz gerçekleştirildi. Hasta ve hasta yakınlarının katıldığı Kanser Okulu yoğun ilgi gördü. Programda, Prof. Dr. Akın Yıldız 'Kanserde Tıbbi Görüntüleme', Prof. Dr. Fazilet Öner Dinçbaş 'Kanserde Işın Tedavisi' ve Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise 'Kanserde İlaç Tedavileri' hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı.







"KANSER OKULU HER AY GERÇEKLEŞTİRİLECEK"







Kanser Okulu'nun halkı aydınlatmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Akın Yıldız, toplumun kanser ile ilgili doğru bilgi alması ve toplumda kanser farkındalığının oluşmasının önemine dikkat çekerek, "Kanser, internet ve televizyonlarda sürekli konuşulan ve bilgi kirliliğinin çokça olduğu bir konu haline geldi. Özellikle internette hastalarımız son derece farklı bilgilere ulaşabiliyor, kafaları karışıyor. Aydınlanma yerine bilgi karmaşası içinde kayboluyorlar. Dolayısıyla biz de doğrudan hastayla buluşarak ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bir süreci başlattık. Bu kanser okulunu aylık planlıyoruz. İlki genel bilgilendirme oldu. Bundan sonraki programlarda meme, akciğer, prostat kanseri gibi kanserin türlerine ineceğiz" dedi.







Vatandaşlara bilimsel bilgi paylaşımında bulunan hekimleri takip etmeleri uyarısında bulunan Prof. Dr. Yıldız, "Kanıta dayalı olmayan bilgilerle kesin yargılarda bulunmamak gerekir. Halkımızın doğru bilgi için bilim insanlarını takip etmelerini, doğru bilgiyi yakalamaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle sanal ortamda bu alandaki bilgi yoğunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.







AMACIMIZ FARKINDALIĞI ARTIRMAK







Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise Kanser Okulu'nda konuşulan konuları ve amaçlarını şu sözlerle anlattı:







"İlk toplantımızda kanser, kanser tanısı, kanser tedavisinden bahsettik. Tıbbi Onkoloji alanında tedavi seçeneklerinden bahsederken, verilen sistemik tedavilerden kemoterapi, akıllı ilaçlar yani hedefli tedaviler ve immünoterapi konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdik. Kanser tanısı almış olan hastaların, bundan sonraki süreçlerini nasıl doğru bir şekilde yönetebilecekleri konusunda doğru bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bizler de onlara bu bakımdan bir yol ve yön çizmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bilimden uzaklaşmadan, doğru bilgilerle onları buluşturarak, tıp dışı tüm ayrıntılardan uzaklaşmalarını istiyoruz. Hedefimiz, hastalarımızın doğru bilgilere ulaşmasını ve kanserden korunma, kanserin tanı ve tedavisi konusunda toplumsal bilinç oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz."







Kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı, "Erken tanı hayat kurtarıyor. O yüzden hastalarımızın mutlaka tarama programlarına uymasını istiyoruz. Erken tanı sonrası tedaviden çok daha iyi yanıt alabiliyor ve hastanın bu süreci konforlu bir şekilde geçirmesine yardımcı olabiliyoruz. Bir de doğru bilginin o konunun uzmanı hekimlerden alınması gerekiyor" dedi. - İstanbul

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