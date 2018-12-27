Memorıal Kayseri Çocuk Nörolojisi Bölümü'ne Ünlü Akademisyen

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIYLA TANINIYOR

Prof. Dr. Hüseyin Per, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıkları ile yürümede ve konuşmada gecikme, gevşek (hipoton) bebekler (SMA), otistik sorunlar, okul çağındaki çocuklarda dikkat sorunları, ateşli hastalıklar, epilepsi nöbetleriyle serebral palsi hastalarının teşhis ve tedavisinde hizmet sunacak. Ayrıca Prof. Dr. Hüseyin Per, çocuklardaki birçok nörolojik hastalığın genetik tanısında da başarılı çalışmalar yaptı.

İKİ DÖNEM TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

1987 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Hüseyin Per, 1995-2000 yılları arasında yine Erciyes Üniversitesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk nörolojisi uzmanlık eğitimi alan Hüseyin Per,2010'da doçent, 2015'te profesör unvanını aldı. Kayseri Tabip Odası Başkanlığı'nı 2 dönemdir yapan Prof. Dr. Hüseyin Per'in, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 135'in üzerinde makalesi bulunuyor. Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Per, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nde yarı zamanlı olarak hizmet vermektedir.