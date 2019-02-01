Son Dakika Haberleri: Memorial Kayseri Çocuk Ortopedi Bölümü'ne Ünlü Akademisyen

Memorial Kayseri Çocuk Ortopedi Bölümü'ne Ünlü Akademisyen

1 saat önce

Memorial Kayseri Hastanesi, kadrosuna yine bir akademisyen doktor ekledi. Prof. Dr. Mithat Öner, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde tam zamanlı olarak hasta kabulüne başladı.

Memorial Kayseri Çocuk Ortopedi Bölümü'ne Ünlü Akademisyen, System.String[]

Prof. Dr. Öner, 18 yaş altı çocukların ortopedik sorunlarının tedavisinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Uzmanlık alanı çocuk ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, çocuklarda doğuştan kalça çıkığı ve çarpık ayak tedavisi, doğuştan vertikal talus ile çocuklarda yürüme bozuklukları ve düz tabanlık, spastik çocuklardaki yürüme sorunları, Perthes hastalığı ve alt ekstremite deformitelerinin tedavilerinde birçok başarılı çalışmalar yaptı.

ABD'de çocuk ortopedi üzerine çalıştı

1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Mithat Öner, 1996-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) "Seattle Children's Hospital Department of Pediatric Orthopedics" kliniğinde dünyaca ünlü Prof. Dr. Vince Mosca ile beraber 'çocuklarda ayak deformiteleri' ve'serebral palsili çocuklar' alanlarında çalıştı. Prof. Dr. Mithat Öner, 2011 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. Çok sayıda uluslararası yayını ve makalesi olan Prof. Dr. Öner, 2011 ve 2012 yıllarında TOTBİD ve sağlık bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kalça Displazisinin Erken Tanı ve Tedavisi Programı kapsamında Kayseri'deki aile hekimlerine yönelik 29 ayrı kursta çocuklarda ortopedik sorunlarla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Öner, Memorial Kayseri Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:29 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir "Anne Üşüyorum" Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi

Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memorial Kayseri Çocuk Ortopedi Bölümü'ne Ünlü Akademisyen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]