Son Dakika Haberleri: Memorias: Liverpool ile 4-1 arası Wembley
Son Dakika Spor Haber

Memorias: Liverpool ile 4-1 arası Wembley

41 dakika önce

Tottenham fes quatro ve Premier League'ta 2017 ve 18 Temmuz'da Liverpool'da geçirilen bir oyun oldu. Harry Kane, Heung-Min ile aynı zamanda genç bir bayandı.

Tottenham fes quatro ve Premier League'ta 2017 ve 18 Temmuz'da Liverpool'da geçirilen bir oyun oldu. Harry Kane, Heung-Min ile aynı zamanda genç bir bayandı.
Memorias: Liverpool ile 4-1 arası Wembley
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Tottenham, Liverpool, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memorias: Liverpool ile 4-1 arası Wembley
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]