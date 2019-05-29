Memorias: Liverpool ile 4-1 arası Wembley
41 dakika önce
Tottenham fes quatro ve Premier League'ta 2017 ve 18 Temmuz'da Liverpool'da geçirilen bir oyun oldu. Harry Kane, Heung-Min ile aynı zamanda genç bir bayandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Tottenham fes quatro ve Premier League'ta 2017 ve 18 Temmuz'da Liverpool'da geçirilen bir oyun oldu. Harry Kane, Heung-Min ile aynı zamanda genç bir bayandı.
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