Son Dakika Haberleri: Memtest86 Ram Test Usb'si Oluşturma Rehberi

Memtest86 Ram Test Usb'si Oluşturma Rehberi

13 dakika önce

Bu videomuzda bilgisayarınızdaki RAM'leri test etmek için kullanabileceğiniz MemTest86 içeren bir USB belleği nasıl oluşturabileceğinize bakıyoruz.

Bu videomuzda bilgisayarınızdaki RAM'leri test etmek için kullanabileceğiniz MemTest86 içeren bir USB belleği nasıl oluşturabileceğinize bakıyoruz. Mavi ekran hatalarının büyük çoğunluğu hatalı bellek modüllerinden kaynaklanıyor. Siz de bu rehber ile RAM modüllerinizi kapsamlıca test etmek için sistem açılışında boot edip çalıştırabileceğiniz bir USB oluşturabilirsiniz. MemTest86 V8.0, yalnızca UEFI sistemleri desteklemektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:18 Kaynak: Youtube

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