Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak

Ocak zammı ile emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. Yüzde 6,5 zamlı emekli maaşları; SSK emeklileri için ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri için 24'ünden itibaren ödenecek. Memur emeklilerine de zam farkı var. 3 aylık fark alacaklara en az 416,28 lira yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ 17-27 OCAK'TA ALACAK

Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6,5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.

MEMUR EMEKLİLERİ BAKANLIK'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Ayrıca memur emeklileri için de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Emekliler yüzde 5,5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.

3 AYLIK MAAŞ ALANA EN AZ 416 LİRA FARK YATIRILACAK

Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat dönemini alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart dönemini alanlara 3 ay üzerinden fark yatırılacak. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.