Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak

Ocak zammı ile emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. Yüzde 6,5 zamlı emekli maaşları; SSK emeklileri için ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri için 24'ünden itibaren ödenecek. Memur emeklilerine de zam farkı var. 3 aylık fark alacaklara en az 416,28 lira yatırılacak.
Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6,5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak.
Ayrıca memur emeklileri için de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Emekliler yüzde 5,5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesabında görecek.
Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat dönemini alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart dönemini alanlara 3 ay üzerinden fark yatırılacak. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.