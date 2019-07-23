Son Dakika Haberleri: Memur emeklilerinin maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek
Son Dakika Güncel Haber

Memur emeklilerinin maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek

36 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz Perşembe günü ödeneceğini belirtti.

Memur emeklilerinin maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz Perşembe günü ödeneceğini belirtti.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti.
Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek." bilgisini verdi.
Zehra Zümrüt Selçuk, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani "Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur emeklilerinin maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]