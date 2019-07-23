Son Dakika Haberleri: Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek
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Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

56 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Selçuk, Memur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 
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