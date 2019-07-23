Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17
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