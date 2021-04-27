Memur-Sen 1 Mayıs'ı online kutlayacak - Son Dakika

Daha önce Türkiye'nin farklı şehirleri ve meydanlarında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgının gölgesinde geçecek. Memur-Sen Konfederasyonu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" temalı uluslararası kongre gerçekleştirilecek.

Akademik sendikacılık vizyonu ile geçtiğimiz yıl online 1 Mayıs buluşması ile yurt içi ve yurt dışından sendikacıları bir araya getiren Memur-Sen, bu yıl da salgın nedeniyle 2. kez online 1 Mayıs programı ile 1 Mayıs ruhunu canlı tutmayı hedefliyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte 1 Mayıs kongresi kapsamında "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" temalı bir kongre düzenlenecek. Kongrenin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımı ile gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kapsamında, programın açılış oturumu 29 Nisan'da Memur-Sen Genel Merkezi'nde, kongrenin diğer oturumları 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 gün sürecek ve 10 farklı oturumda 40 bildirinin yer alacağı kongrede; kamu görevlileri sendikacılığı müktesebatı, kamu personel sistemi, 4688 sayılı Kanun, kamu görevlileri sendikacılığı önündeki engeller ve yasaklar, çalışma hayatı, çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve düşünce yönetimi, Covid-19 pandemisinin insan ve emek üzerindeki etkileri pek çok yerel ve evrensel içerikli konuda bildiriler yer alacak.

Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacı, sendikacı ve uzmanlar kongrede bir araya gelerek yeni bir sendikacılık anlayışını masaya yatıracak. - ANKARA