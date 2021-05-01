Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenledi - Son Dakika

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenledi

01.05.2021 13:55
Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenledi, System.String[]

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'de hala sözleşmeli sağlık emekçisi yanlışı var. Bütün kamuda olduğu gibi sağlıkta da sözleşmelilik bitmeli. Sağlık alanında personel eksikliği giderilmeli, iş yükü hafifletilmeli." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'de hala sözleşmeli sağlık emekçisi yanlışı var. Bütün kamuda olduğu gibi sağlıkta da sözleşmelilik bitmeli. Sağlık alanında personel eksikliği giderilmeli, iş yükü hafifletilmeli." dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Ankara Şehir Hastanesi bahçesinde düzenledi.

Konfederasyonun 1 Mayıs bildirisini okuyan Genel Başkan Yalçın, bu yıl 1 Mayıs'ı virüse direnen ve salgınla mücadelede en önde yürüyen sağlık emekçilerine ithaf ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinde yaşamını yitiren 415 sağlık emekçisine şükranlarını sunduklarını ve yüce Allah'tan rahmet dilediklerini ifade eden Yalçın, dünyada 7 binden fazla sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi nedeniyle bu yılın "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Türkiye'de sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu vurgulayan Yalçın şu talepleri sıraladı:

"Döner sermaye sağlık emekçilerinin canını yakmasın, gönlünü alsın ve cebini rahatlatsın. Ek ödemeleri, dönmeyen bütçeden değil, merkezi bütçeden karşılansın. Sağlığımıza güvence sağlayanların, iş güvencesinin olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de hala sözleşmeli sağlık emekçisi yanlışı var. Bütün kamuda olduğu gibi sağlıkta da sözleşmelilik bitmeli. Sağlık alanında personel eksikliği giderilmeli, iş yükü hafifletilmeli. Sağlığımızı koruyanların akıl, beden ve ruh sağlığına yönelik saldırıları hep birlikte engellemeli, sağlıkta şiddete son demeliyiz."

"1 Mayıs, insanlığa karşı suçlara itiraz günü olmalı"

Yalçın, insanın olmadığı, insan aklına dayanmayan, insan ahlakının yok sayıldığı bir dünyayı kabul etmeyeceklerini belirterek, "İnsan onuru ve hakları yok sayılırsa demokrasi yoktur. Özgürlük yoktur. Hukuk, devlet, ehliyet, liyakat yoktur. İnsan yoksa üretim yoktur, tüketim yoktur, ekonomi yoktur. İnsan yoksa çalışma da çalışma hayatı da yoktur. İnsan, emeğin üreticisi, koruyucusu ve gözeticisi, değer vericisi, hakkını teslim edicisidir. İnsanı ve onun emeğini yok etmeye, yük göstermeye meyilli bütün ideolojiler bitmeye, devletler çökmeye mahkumdur." dedi.

1 Mayıs'ın herkese "İnsan emeğiyle hayatta kalır", "Dünya insan ve emeğiyle hayat bulur" sözlerini hatırlatması gerektiğini vurgulayan Yalçın şöyle konuştu:

"İsrail'in Filistin zulmü, Filistinlilere yaşattığı terör, Çin'in Doğu Türkistanlılara soysuzluğu ve soykırımı hem insanı hem de insanlığı yok etmeyi hedefleyen utanç suçlarıdır. Suriye'de, Arakan'da, Yemen'de ve dünyanın birçok bölgesinde insan için emek vermek yerine insan hayatına son vermek suçları işleniyor. Hiç kimse 'Ben sorumlu değilim.' diyemez. Hiçbir insan 'Beni ilgilendirmez.' diyerek kenara çekilemez. Hiçbir emek örgütü, sivil toplum kuruluşu sırtını dönemez. Hiçbir devlet bu insanlık utancına tahammül edemez. 1 Mayıs aynı zamanda insana ve insanlığa karşı suçlara, itiraz ve isyan günü olmalı. 1 Mayıs Yemen'de aç çocukların, Filistin'de mazlum insanların, Doğu Türkistan'da mahzun Müslümanların çilesinin bittiği gün olmalı, aksi halde birlik günü demenin, mücadele günü demenin, dayanışma bayramı diyerek meydanlarda yürümenin ne anlamı var?"

"Türkiye'nin cüssesi de bütçesi de emeğin hakkını ödemeye yeter"

Kovid-19 salgını sürecinde kamu çalışanlarının, hizmetlerin kesintisiz devam etmesi için özveriyle görev yaptığına dikkati çeken Yalçın şunları kaydetti:

"Bu süreç bize, kamu hizmetinin önemini, güvenceli kamu personelinin değerini, kamu personel sisteminin güçlü olmasının emsalsizliğini aksi iddia edilemez bir şekilde ispatladı. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek mesai, tam kapanma, kısmi çalışma gibi sayısız yeni yöntem arızi olarak da olsa bu süreçte hayatımıza dahil oldu. Hizmetlerin aksamaması, milletin hizmetsiz kalmaması adına ortaya konulan başarı, kamu görevlilerimizin kalitesini, fedakar olma hassasiyetini, birikimini ve millete hizmet kapasitesini tescillemiştir. Kamuda güvencesizlik hayal edenler, bunun için ter dökenler, çalakalem mevzuat önerenler dahi güvenceli memurun, güçlü devletin ilk şartı olduğunu anladılar. Doktorundan öğretmenine, posta dağıtıcısından sosyal güvenlikçisine, bekçisinden polisine, hemşiresinden mühendisine, şube müdüründen şefine ve hizmetlisine bütün kamu görevlileri; insanımızı hayatta, kamu hizmeti sistemini ayakta tutmanın mücadelesinde ortaklaştı. Bu 1 Mayıs milletimizin her ferdi ve yöneticiler, sağlık emekçileri başta olmak üzere bütün kamu görevlilerine teşekkür etmeli. Çünkü hizmeti aksatmadılar. Devletin işleyişini riske sokmadılar. Vatandaşın hizmet alma hakkını yok saymadılar. Aksine hayatlarını, sağlıklarını ve ailelerini riske attılar."

Yalçın, kamu görevlilerinin fedakarlığının pahasının verilmesinden öte yapılanların herkesçe bilinmesi ve takdir edilmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"İş yükü artan kamu görevlilerinin aşlarının artmaması ne anlatılır ne anlaşılır bir durumdur. Türkiye'nin cüssesi de bütçesi de emeğin hakkını ödemeye yeter. Medeniyet değerlerimiz ise emeğe haksızlık etmemeye bakar. Sermayeye teşvik veren anlayış, emeğe teşviki çok görüyor. Ne gelirini artırıyor ne Gelir Vergisi'ni azaltıyor. Ek gösterge vaat edip icraat için bir tarih göstermiyor. Emeğin hakkını esas alması gerekirken bütçenin yükünü gerekçe gösteriyor. Faizin artması, enflasyonda hedefin tutmaması, kurda beklenenin olmaması, kamu görevlilerine maaşta erime, gelirde gerileme olarak yansıyor. Satın alma gücü düşen, enflasyon kaybı sürekli büyüyen memur cüzdanı ile bu duruma ısrarla gözünü kapatan yönetici vicdanı artık mahsuplaşmalı."

"Hakkımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz"

Ali Yalçın, kamu görevlilerinin 5. Dönem Toplu Sözleşme'de hakkı verilmeyen, Memur-Sen'in öngörülerini kabullenmeyen ve tekliflerindeki doğruluğu göremeyen bakışın terk edilmesini isteyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"6. Dönem Toplu Sözleşme'de kamu işvereni cömert bir bakışla, adil bir bütçeyle, kamu görevlilerine ayrılmış özel bir hisseyle masaya oturmalıdır. 1 Mayıs'ta kağıda yazdığımız, meydanlarda haykırdığımız, afişlerle duvarlara astığımız teklifler, 'evet' denildiğinde sosyal maliyet azaltan, bütçeye ağır yük oluşturmayan makuliyete sahip. Siyasi irade bunu görmeli ve gereğini yerine getirmeli. Seyyanen zam teklifimiz, 5. Dönemde yapılan ve iki yıldır kayıp oluşturan hakem kararının bedelinin ödenmesini sağlayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda emekliler üç kez bayram ikramiyesi alacak, kamu görevlileri ise üç kez Ramazan Bayramı ikramiyesinden mahrum bırakılacak. Diyoruz ki gelin bu yanlışı düzeltin, ikramiyeyi yükseltin, memurları kapsama dahil edin, bayramı memurlar için ikinci bayrama çevirin. Biz kamu görevlileri olarak adalet ve hakkaniyet noktasında hakkımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Kamu görevlileri olarak sorunlarımızın çözülmesini, sınırlamaların esnetilmesini, yasakların kaldırılmasını bekliyor ve istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Adalet ve insani kalkınma konusunda çok yüksek hassasiyet istiyoruz. Birliğimize, mücadelemize ve dayanışmamıza değer verilmesini ve saygı duyulmasını bekliyoruz."

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Konuşmanın ardından Yalçın ve Memur-Sen yöneticileri, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden 415 sağlık çalışanının fotoğraflarının bulunduğu yere karanfil bıraktı.

Programın düzenlendiği alanda, "Hak, emek, özgürlük, adalet. Yaşasın 1 Mayıs" ve "Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür" pankartlarının yanı sıra Memur-Sen'in 25 maddeden oluşan taleplerine yer verildi.

Memur Sen, 1 Mayıs, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme! Artık en az 2 üniversite mezunu çalıştırmak zorundalar Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme! Artık en az 2 üniversite mezunu çalıştırmak zorundalar
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu         
12:15
İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler İngiltere'de maske ve sosyal mesafesiz 6 bin kişilik festival! Çılgınlar gibi eğlendiler         
12:03
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:05:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement