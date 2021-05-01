Son dakika haber! MEMUR-SEN, '1 MAYIS'I ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDE KUTLADI - Son Dakika

MEMUR-Sen Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde basın açıklaması yaparak kutladı.

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, hastane önünde toplanarak 'Hak, emek, özgürlük, adalet' yazılı pankarta açtı. Memur-Sen'in '1 Mayıs Bildirisi'nin okunması sonrası Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın, açıklama yaptı. Yalçın, 1 Mayıs'ı pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Ankara Şehir Hastanesi önünde kutladıklarını söyledi. Yalçın, "Virüse direnen ve pandemiyle mücadelede en önde yürüyen sağlık emekçilerine ithafen buradayız. 415 sağlık emekçisi kardeşimiz, pandemiyle mücadelede hayatını kaybetti. Her birine rahmet diliyorum. Dünyada 7 binden fazla sağlık emekçisi virüsü yenmek, pandemiyi bitirmek, insanlara şifa vermek için verdikleri mücadelede hayatını kaybetti. Bu nedenle bu yıl 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi. Tamda bu yüzden 1 Mayıs etkinliğimizi bu yönüyle en anlamlı olacağını düşündüğümüz yerde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Her 1 Mayıs'ta Türkiye'de kamu görevlilerinin, işçilerin, işsizlerin, çiftçilerin taleplerini ve beklentilerini duyurduklarını ifade eden Yalçın, "Sesimizi duyurmanın sözümüze muhatap bulmanın mücadelesini veriyoruz. Gözle görülemeyen bir virüs ve ne zaman biteceği belirsiz bir salgın yüzünden hayatı eve sığdırmak, tedbirli yaşamak durumundayız. Bu süreç bize, kamu hizmetinin önemini, güvenceli kamu personelinin değerini, kamu personel sisteminin güçlü olmasının emsalsizliğini aksi iddia edilemez bir şekilde ispatladı. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek mesai, tam kapanma, kısmi çalışma gibi sayısız yeni yöntem arızi olarak da olsa bu süreçte hayatımıza dahil oldu. Hizmetlerin aksamaması, milletin hizmetsiz kalmaması adına ortaya konan başarı, kamu görevlilerimizin kalitesini, fedakar olma hassasiyetini, birikimini ve millete hizmet kapasitesini tescillemiştir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Ali Yalçın ve üyeler, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 415 sağlık çalışanının fotoğrafının bulunduğu afişin üzerine karanfil bırakarak dağıldı.