Son Dakika Haberleri: Memur-Sen: 15 Ocak'ta ara fark ödenmeli

Memur-Sen: 15 Ocak'ta ara fark ödenmeli

4 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı.

Memur-Sen: 15 Ocak'ta ara fark ödenmeli, System.String[]
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı. Öyleyse, aradaki fark tanzim edilmeli ve Ocak 15'te yatacak maaşlarla bir ara fark ödemesi yapılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:18 

Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi
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