Memur-Sen: 15 Ocak'ta ara fark ödenmeli
4 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı.
Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Hedeflenen enflasyon üzerinde bir zam almamıza rağmen geçekleşen enflasyon rakamı çok daha fazla çıktı. Öyleyse, aradaki fark tanzim edilmeli ve Ocak 15'te yatacak maaşlarla bir ara fark ödemesi yapılmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:18
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