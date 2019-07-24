Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu
2 saat önce
Sendika temsilcilerinin salona girişi Sendika temsilcilerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5.
Sendika Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:23 Kaynak: AA
temsilcilerinin salona girişi
Sendika temsilcilerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un gelişi
Görüşmeden detaylar ANKARA - Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde, yetkili konfederasyon olarak teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.
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