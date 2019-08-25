Son Dakika Haberleri: Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak
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Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak

20 dakika önce

Sen tarafından, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin 81 ilde yarın eş zamanlı, 'emeğe kıymet, adalete davet' çağrısıyla basın açıklamalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Memur-sen, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak, System.String[]

MEMUR-Sen tarafından, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin 81 ilde yarın eş zamanlı, 'emeğe kıymet, adalete davet' çağrısıyla basın açıklamalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu Hakem Kuruluna taşındığı hatırlatıldı. Görüşmelerin Kamu Hakem Kuruluna gitmesine çeşitli vesilelerle tepki gösterildiğini belirtilen açıklamada, "Memur-Sen 5 milyonu insanı doğrudan, 20 milyon insanı ise dolaylı yönden etkileyecek olan bu süreçte kamu görevlilerinin haklı beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için 81 ilden haykıracak. Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde 'Emeğe Kıymet, Adalete Davet' temasıyla basın açıklamaları düzenleme kararı aldı. 81 ilde gerçekleştirilecek olan basın açıklamalarıyla 5 milyonu aşkın kitleyi temsil eden Memur-Sen Teşkilatları kamu görevlilerin haklı beklentilerini haykıracak. Açıklamalar 26 Ağustos Pazartesi Günü Saat 12.00'da gerçekleştirilecek" denildi.

Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
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