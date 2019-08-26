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Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül; "Biz bu ülkenin alın teriyiz"

1 saat önce

Memur Sendikaları Konfederasyonu Aydın Şubesi Başkanı Ali Aygül, "Emeğe Saygı, Adalete Davet" adı altında yapılan basın açıklamasında, "Biz bu ülkenin alınteriyiz" dedi.

Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;

Memur Sendikaları Konfederasyonu Aydın Şubesi Başkanı Ali Aygül, "Emeğe Saygı, Adalete Davet" adı altında yapılan basın açıklamasında, "Biz bu ülkenin alınteriyiz" dedi.


Efeler Sevgi Yolu'nda, Aydın'da faaliyet gösteren diğer sendika temsilcileri ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklamasını Memur Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül yaptı.


Aygül açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra yapılan, ilk Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını, Hakem Kurulu'nun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve de kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inandıklarını belirterek, " Bizler artık bu süreçleri geride bırakmış ve bütün dikkatlerimizi Hakem Kuruluna yöneltmiş durumdayız. Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz: Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır; alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Hakem Kurulunun da bu gerçekten sarf-ı nazar etmeyeceğini umuyor ve bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Memur Sen, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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