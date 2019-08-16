Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
1 saat önce
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memur maaş zamı konusunda "12 teklif paketi masada görüşülüyor" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın
: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memur maaş zamı konusunda "12 teklif paketi masada görüşülüyor" açıklamasını yaptı.
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