Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"

1 saat önce

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memur maaş zamı konusunda "12 teklif paketi masada görüşülüyor" açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "12 teklif paketi masada görüşülüyor"
ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memur maaş zamı konusunda "12 teklif paketi masada görüşülüyor" açıklamasını yaptı.
Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
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