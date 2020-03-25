Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması Açıklaması
6 saat önce
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak öğrencilerin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde üretilen 30 bin maske için taahhütte bulunduklarını bildirdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak öğrencilerin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde üretilen 30 bin maske için taahhütte bulunduklarını bildirdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Yalçın, şunları kaydetti:
"Memur-Sen olarak 50 bin ürün ile sağlık çalışanlarımıza katkı sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına yazıyla başvurarak öğrencilerimizin BİLSEM'lerde ürettikleri 20 bin koruyucu siper ve meslek liselerinde ürettikleri 30 bin maske için taahhütte bulunduk."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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