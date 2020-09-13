Memur-Sen Başkanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 455 lira oldu"

Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasının sonuçlarını Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 455 lira 7 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 123 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasını belirledi. Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ağustos ayında yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Çelebi, " Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.455,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7.123,4 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,62'lik bir artış yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,17 artışla salatalık, yüzde 21,86 artışla limon, yüzde 17,26 artışla kiraz, yüzde 14,83 artışla patlıcan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 19,62 azalışla erik, yüzde 17,38 azalışla patates, yüzde 16,08 azalışla armut, yüzde 14,11 azalışla domates madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,84'lük bir artış gözlenirken; Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,02'lik bir artış oldu.

Giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Ağustos ayında Temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,66'lık bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 2,86 artışla sweatshirt, yüzde 2,54 artışla kemer, yüzde 2,41 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 5,64 azalışla kadın tişörtü, yüzde 4,9 azalışla terlik, yüzde 3,75 azalışla elbise, yüzde 3,72 azalışla erkek gömleği madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,32'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 18,64 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,29 artışla bilgisayar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 12,42 azalışla magazinler ve dergiler, yüzde 3,82 azalışla yurtiçi haftasonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,89'luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,33 artışla parfümler, yüzde 4,35 artışla makyaj madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 1,71 azalışla tuvalet kağıdı, yüzde 0,89 azalışla mendil madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Ulaşım ve haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandı

Ağustos ayında Temmuz ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,29'luk bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,18 artışla araba kiralama ücreti, yüzde 4,66 artışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 1,28 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,23'lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,83 artışla telefon ekipmanları, yüzde 0,71 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Ağustos ayında Temmuz ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,04'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,37 artışla ameliyat ücreti, yüzde 0,8 azalışla kontakt lens fiyatlarında olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,53"lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,71 artışla pencere(pvc), yüzde 2,69 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi. - DÜZCE