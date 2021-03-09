Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu - Son Dakika

Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu

09.03.2021 17:29
Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu, System.String[]

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 680 lira 4 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 640 lira 3 kuruş olarak belirlendi" dedi.

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, " Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 680 lira 4 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 640 lira 3 kuruş olarak belirlendi" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Şubat ayında açlık sınırı 2 bin 680 lira yoksulluk sınırı ise 7 bin 640 lira olarak açıklandı. Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yapılan araştırma ile ilgili bilgiler verdi. Çelebi "Yapılan araştırmaya göre Şubat ayında Ocak ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,54'lük bir artış yaşandı. Şubat ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,96 artışla dolmalık biber, yüzde 19,92 artışla kabak, yüzde 19,47 artışla salatalık, yüzde 16,06 artışla patlıcan, yüzde 15,06 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 14,11 azalışla karnabahar, yüzde 10,42 azalışla ıspanak, yüzde 8,92 azalışla yumurta, yüzde 8,38 azalışla kırmızı lahana, yüzde 7,82 azalışla kuru soğan madde fiyatlarında yaşandı" dedi.

Çelebi, "Şubat ayında Ocak ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,37'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,39 artışla internet ücreti; yüzde 13,39 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Şubat ayında Ocak ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,59'luk bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,45 artışla spor ayakkabısı, yüzde 2,66 artışla eşofman, yüzde 2,09 artışla ceket madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Ocak ayına göre yüzde 6,44 azalışla yünlü kaban, yüzde 4,59 azalışla kazak, yüzde 2,67 azalışla elbise madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi" diye konuştu.

Şubat ayında Ocak ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,74'lük bir artış olduğunu dile getiren Çelebi, "Ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,79 artışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 3,79 artışla köprü geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Ocak ayına göre yüzde 4,13 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Şubat ayında Ocak ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 2,46'lık bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,09 artışla ilaçlar; yüzde 1,61 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,65'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ocak ayına göre değişimin yüzde 4,18 artışla magazin ve dergiler, yüzde 3,22 artışla oyun konsolu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,45 azalışla bilgisayar, yüzde 1,18 azalışla tablet fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu

Ömer Faruk Çelebi, Memur Sen, Çelebi, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei