Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi: Açlık sınırı 2 bin 680 lira oldu

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, " Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 680 lira 4 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 640 lira 3 kuruş olarak belirlendi" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Şubat ayında açlık sınırı 2 bin 680 lira yoksulluk sınırı ise 7 bin 640 lira olarak açıklandı. Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yapılan araştırma ile ilgili bilgiler verdi. Çelebi "Yapılan araştırmaya göre Şubat ayında Ocak ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,54'lük bir artış yaşandı. Şubat ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,96 artışla dolmalık biber, yüzde 19,92 artışla kabak, yüzde 19,47 artışla salatalık, yüzde 16,06 artışla patlıcan, yüzde 15,06 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 14,11 azalışla karnabahar, yüzde 10,42 azalışla ıspanak, yüzde 8,92 azalışla yumurta, yüzde 8,38 azalışla kırmızı lahana, yüzde 7,82 azalışla kuru soğan madde fiyatlarında yaşandı" dedi.

Çelebi, "Şubat ayında Ocak ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,37'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,39 artışla internet ücreti; yüzde 13,39 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Şubat ayında Ocak ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,59'luk bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,45 artışla spor ayakkabısı, yüzde 2,66 artışla eşofman, yüzde 2,09 artışla ceket madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Ocak ayına göre yüzde 6,44 azalışla yünlü kaban, yüzde 4,59 azalışla kazak, yüzde 2,67 azalışla elbise madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi" diye konuştu.

Şubat ayında Ocak ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,74'lük bir artış olduğunu dile getiren Çelebi, "Ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,79 artışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 3,79 artışla köprü geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Ocak ayına göre yüzde 4,13 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Şubat ayında Ocak ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 2,46'lık bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,09 artışla ilaçlar; yüzde 1,61 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,65'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ocak ayına göre değişimin yüzde 4,18 artışla magazin ve dergiler, yüzde 3,22 artışla oyun konsolu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,45 azalışla bilgisayar, yüzde 1,18 azalışla tablet fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE