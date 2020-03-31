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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yardım bağışı ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)