MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK - Son Dakika
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MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK

07.05.2022 11:06

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da sendika şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Ali Yalçın, Türkiye'de göçmen karşıtlığı konusunda çok yoğun gayret olduğunu söyleyerek, "'Bunların burada ne işi var?', 'Biz niye bunlara sahip çıkıyoruz?' diye cümle kuranlar; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şu cümleyi duysa buna karşı çıkmazlar. Çanakkale'de en fazla Bursalı daha sonra da Halepli şehit var. O zaman onların burada ne işi vardı? Şimdi orada 2011'den beri devam eden bir kargaşa, bir savaş ortamı var. İnsanların yerinden yurdundan olduğu, dünyanın sağır ve dilsiz kesildiği, Türkiye'nin kucak açmak ve sahip çıkmak mecburiyetinde hissettiği; çünkü burası kadim coğrafya ve medeniyetin merkezidir. Türkiye'nin bu anlamda davrandığı insani yaklaşımı, ortaya koyduğu tavrı eleştiren ve bunun üzerinden muhalefet geliştirmeye çalışan çok tuhaf hareketler ve tarzlar gelişti. Bunu asla kabullenmek mümkün değil" diye konuştu.

Gündemlerinde 2 hassas madde olduğuna da dikkat çeken Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3üncü toplantı için gün sayıyoruz. 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek."

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI: KAMU İŞVEREN TARAFI ÖNERİ GETİRECEK - Son Dakika
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