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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Hiçbir kimse salgınla mücadele sürecinde zorda kalmamalı"
7 saat önce
Maske aile toplantıyı takip eden basın mensupları Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli...
Maske aile toplantıyı takip eden basın mensupları
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şimdi Vefa Zamanı" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yardım bağışı ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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