Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2...
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2...

54 dakika önce

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak" -"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"ANKARA - Memur-Sen Genel...

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak"
-"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"
ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.
Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
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