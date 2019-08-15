Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2...
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak" -"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"ANKARA - Memur-Sen Genel...
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak"
-"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum"
ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
açıklamalarda bulundu.
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