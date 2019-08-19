Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "
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Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "

1 saat önce

-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

-Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması ANKARA - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:35 Kaynak: AA
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