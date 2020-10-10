Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Durak ve yönetimi Kaymakam Yelek'i ziyaret etti - Son Dakika

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hizan Kaymakami Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, yönetim kurulu üyeleri ve Eğitim Bir-Sen Hizan Şube Başkanı Ercan Özdemir ve yönetimi Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan sendika başkanları samimi bir ortamda geçen görüşmeden dolayı Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'e teşekkür ettiler. Kaymakam Yelek de Memur-Sen'in ilçedeki ahengin sağlanmasında önemli bir misyona sahip olduğunu belirterek, ziyaret nedeniyle Başkan Durak ve yönetimine teşekkür etti. - BİTLİS