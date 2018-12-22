Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Bu Ülkenin Horasan Harcıdır"

Memur-Sen Bu Ülkenin Horasan Harcıdır"

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı,"Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan emin olun Horasan harcı gibi Memur-Sen harcıdır.

Memur-Sen Bu Ülkenin Horasan Harcıdır
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı," Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan emin olun Horasan harcı gibi Memur-Sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış, örgütlenmiş olmanızdır. Memur-Sen de bu ülkenin Horasan harcıdır." dedi.

Çakırcı, öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen Eğitim Bir-Sen Malatya 1 ve 2 Nolu Şubeleri Genişletilmiş Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikalarının Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirtti.

İlk kuruluşlarında bir avuç olduklarını ve bazı kesimlere rağmen şu anda yüzbinlerce üyeye ulaştıklarını Çakırcı, bunun için ne kadar şükür etseler az olacağını söyledi.

Memur-Sen'in, Türkiye'nin "Horasan harcı" olduğunu ifade eden Çakırcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan emin olun Horasan harcı gibi Memur-Sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış, örgütlenmiş olmanızdır. Memur-Sen de bu ülkenin Horasan harcıdır. Bazen uluslararası çalışmalara, yurt dışı toplantılarına katılıyoruz. Hakikaten ülkemizin İslam coğrafyası için bir umut olduğunu görüyoruz. Sivil toplum anlamında Memur-Sen'in uluslararası sivil alanda bir umut olduğunu görüyoruz. Bir çok uluslararası sendikalarla eğitim iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz ve birebir Türkiye'yi takip ettiklerini görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:09 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Türkiye, Horasan, Memur Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:56:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Bu Ülkenin Horasan Harcıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]