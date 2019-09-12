Son Dakika Haberleri: Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığından aşure ikramı
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Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığından aşure ikramı

1 saat önce

Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure dağıttı.

Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığından aşure ikramı, System.String[]

Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure dağıttı.

Burdur Öğretmenevi önünde düzenlenen programa Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

Vali Şıldak ve kadın kolları üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, yaptığı açıklamada, aşure dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Aşure programının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini belirten Ozan "Muharrrem ayı ve aşure günlerinin birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni ediyoruz."dedi.

Burdur Öğretmenevi, Memur Sen, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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