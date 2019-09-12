Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığından aşure ikramı

Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure dağıttı.

Burdur Öğretmenevi önünde düzenlenen programa Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

Vali Şıldak ve kadın kolları üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, yaptığı açıklamada, aşure dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini, bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Aşure programının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini belirten Ozan "Muharrrem ayı ve aşure günlerinin birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni ediyoruz."dedi.