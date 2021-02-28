Muş Memur Sen'den 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Muş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Barışan, yaptığı yazılı açıklamada, darbelerin, toplumları ve ülkeleri kontrol altında tutmak için geliştirilen emperyalist düzenekler olduğunu belirtti.

Darbenin üzerinden 24 yıl geçtiğini anımsatan Barışan, şunları kaydetti:

"Darbeye, mevzuatına, uygulamalarına ve müktesebatına karşı 24 yıldır alanlarda ve mahkeme salonlarında mücadele ettik. Bu mücadelenin sivil toplum olmanın, emek mücadelesi vermenin yüklediği doğal sorumluluklar olduğunu kabul ettik. O dönemde ikna odaları kuranları, üniversite kapılarına turnike koyduranları, başörtülü kızlarımıza şiddet uygulayanları, taciz suçlarına ortak olanları unutmadık. Sonunda millet, hem sorumluluk hem de iradeyi eline aldı. Darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu."