Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi Açıklaması - Son Dakika
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Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi Açıklaması

30.04.2022 11:36
Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi Açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 Mayıs bildirisi yayımladı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 Mayıs bildirisi yayımladı.

Emeğin sermayeden güçlü olduğu kaydedilen bildiride, kamu görevlileri ve işçilerinin refahını esas alan, sömürüye karşı kamu görevlilerinin ve çalışanların haklarını koruyan, büyüme ve refahını çalışanlarıyla paylaşan ve onların yararını önemseyen toplumsal düzenin öncelenmesi istendi.

İstikrarlı ekonomik büyüme, çevresel duyarlılık, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğünün uyumlu şekilde birleştirilmesi gerektiğine değinilen bildiride, gelecek nesillerin refahını da gözeterek istihdam oluşturan, yoksulluğu azaltan ve adil gelir dağılımını sağlayan sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekildi.

Kamu personeli ve işçilerinin haklarının iyileştirilmesine ilişkin taleplere de yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İnsana yakışır iş ve çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla Avrupa Sosyal Şartı'na konulan çekincelerin kaldırılmasını, ILO'nun Toplu Pazarlık Sözleşmesi, Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme gibi henüz onaylanmayan sözleşmelerinin ülkemizce bir an önce onaylanmasını bekliyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza daha fazla refah, ülkemize daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük, milletimize daha derin bir kardeşlik ve dünya mazlumlarına daha çok destek için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Yaşasın bayramımız, yaşasın emek ve dayanışma günümüz, yaşasın örgütlü gücümüz, yaşasın 1 Mayıs."

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Memur Sen, 1 Mayıs, Adalet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memur-Sen'den 1 Mayıs bildirisi Açıklaması - Son Dakika


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