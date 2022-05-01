Memur-Sen'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bildirisi Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bildiri yayımladı.

Bildiride, sendikal mücadelenin ve çalışma hayatının niteliğinin artırılması için uluslararası normların uygulanması gerektiği vurgulandı.

Kamu görevlilerinin iş güvencesinin korunması, grev ve siyaset hakkının teminat altına alınması, yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilmesi istenen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek enflasyonun bitmesini, ekonomik krizlerin sona ermesini, maaşların yükselmesini, alım gücünün değerlenmesini, kamu görevlileri ve emekçilerimizin rahat bir nefes almasını istiyoruz. Ek göstergeler; adil, hakkaniyetli, kariyer ve liyakat odaklı, bütüncül bir bakış açısıyla kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde sonuçlanmalı. Yerel seçimlerde yönetimi el değişen belediyelerde görevine son verilen personel görevlerine iade edilmeli, boşta geçen süreleri telafi edilmeli ve gelir kayıpları da tazmin edilmeli. Mevcut toplu sözleşme sisteminin taraflar arası eşitliğe, uluslararası norm ve kararlara, evrensel ilkelere uygun hale getirilmesini, büyük Türkiye idealiyle uyuşmayan örgütlenme önündeki yasakların kaldırılarak grev hakkının kamu görevlilerine tanınmasını istiyoruz."

"Emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılmalı"

Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi katılımcı demokrasi seçeneklerinin artırılması ve mevzuatına uygun şekilde toplanması gerektiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kadın kamu görevlilerimizin çalışma hayatında desteklenmesini, annelik haklarının korunmasını, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin yönetsel düzenlemenin gerçekleştirilmesini, kreş ihtiyacının karşılanmasını, kadına yönelik şiddetin engellenmesini ve kadın kamu görevlilerinin yönetim görevlerinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması, eş ve çocuk yardımından faydalandırılması; engelli kamu görevlilerimizin mali haklarında iyileştirme yapılması, emeklilik haklarında düzenleme ve çalışma şartlarında pozitif ayırımcılık yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Ek ödemelerin; sadece çalışırken değil, emekli olduktan sonra da emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtılması gerektiğini belirtiyoruz."

"Yetkili sendika olmanın hakkı teslim edilmeli"

Bildiride, zam ve tazminatların günün koşullarına uygun hale getirilmesi, evlenme yardımı ve bayram ikramiyelerinin kamu görevlilerine de ödenmesi gerektiği ifade edilerek, şu talepler sıralandı:

"Kadrosuz usta öğreticilerin, ek ders karşılığı görev yapanların, vekil ebe-hemşirelerin, vekil imamların, üniversiteli işçilerin, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının bilgi, birikim ve tecrübelerinin görülmesini, kamunun ucuz işçilik yerine kadrolu istihdam ile kaliteli kamu hizmetini esas almasını istiyoruz. İzinler iş günü esasıyla kullanılmalı, fiili hizmet zammının kapsamı genişletilmeli, yardımcı hizmetler sınıfı ve idari hizmetler sınıfı personel sistemi kaldırılmalı, personeli durumuna uygun sınıfa aktarılmalı. Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde engellerin kalkmasını, kariyer ve liyakat esaslı olmasını, kadro-derece sınırlamasının son bulmasını, 4/B'ye geçirilen 4/C'li personelin zorunlu emekliliğinin kaldırılmasını bekliyoruz. Yetkili sendika olmanın hakkı teslim edilmeli, dayanışma aidatı uygulamasına geçilmeli, adaletin tesisi bakımından toplu sözleşme hükümleri eşit değil, adil uygulanmalı diyoruz."