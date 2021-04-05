Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki - Son Dakika

Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki

05.04.2021 14:30
Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki, System.String[]

Memur-Sen Hakkari İl Temsilciliği öncülüğünde yapılan basın açıklamasıyla 103 amiralin bildirisine tepki gösterildi.

Memur-Sen Hakkari İl Temsilciliği öncülüğünde yapılan basın açıklamasıyla 103 amiralin bildirisine tepki gösterildi.

Memur-Sen öncülüğünde Hakkari'deki sivil toplum örgütleri adına ortak hazırlanan basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Hakkari İl Başkanı Yasin Aşkan, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını söyledi. Aşkan, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve te'kit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur. Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki
Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki

Diyanet Sen, Memur Sen, Hakkari, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Memur-Sen'den 103 amiralin bildirisine tepki - Son Dakika


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