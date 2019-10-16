Memur-Sen'den 4 dilde Barış Pınarı mektubu

Memur-Sen Konfederasyonu, "Başta Uluslararası Emek Örgütü (ILO) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası emek örgütlerini de teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 kıtada 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 4 dilde mektup gönderildi. Mektupta, yüzyıllar boyunca terörizmin barış, güvenlik, demokrasi ve özgürlük için en büyük tehditlerden birisi olduğunun altı çizildi.

Terör tehdidine vurgu yapılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, son 35 yıldır doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın tamamını olumsuz etkileyen teröre maruz kalmaktadır. En büyük maliyeti insan hayatı olan terör, ekonomiden siyasete, eğitimden kamu güvenliğine, sağlıktan yargıya varıncaya kadar hayatın bütün alanlarını olumsuz etkilemiş ve şu ana kadar aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Terör nedeniyle insanlar yerlerinden, yurtlarından ayrılarak, yaşam alanlarını değiştirmek ve göç etmek zorunda kalmıştır."

Türkiye'nin terörle mücadele etmek adına içeride ve dışarıda birçok inisiyatif aldığına işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bunun en son örneği ise Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'dır. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu bu harekat, 3,5 milyonu Türkiye'de olmak üzere 6 milyonu aşkın Suriyelinin mülteci durumuna düştüğü, çalışma hayatının neredeyse tamamen yok edildiği bir alanda emek mücadelesinin, çalışma hayatının en basit kurallarının dahi artık var olmadığı bir coğrafyada gerçekleşmektedir."

Mektupta ayrıca, "İnsanlığa açılmış bir savaş olan terörizmin her çeşidine karşı olmak, insanlık ortak paydasında buluşmaktan geçmektedir. Bundan dolayı, terör var oldukça emeğin yaşayacağı alan daralacaktır, terör örgütleri güçlendikçe emek örgütlerinin güçlü olması imkansızlaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen, başta Uluslararası Emek Örgütü olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası emek örgütlerini, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye davet etti.