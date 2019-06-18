Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den adliyeye suç duyurusu
Son Dakika Güncel Haber

Memur-Sen'den adliyeye suç duyurusu

1 saat önce

Memur-Sen, bazı belediyelerde yaşanan baskı ve sürgün iddialarıyla Ankara Adliyesine suç duyurunda bulundu.

Memur-Sen'den adliyeye suç duyurusu, System.String[]
Memur-Sen, bazı belediyelerde yaşanan baskı ve sürgün iddialarıyla Ankara Adliyesine suç duyurunda bulundu.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen, yerel seçimlerde yönetim değişikliğine uğrayan bazı belediyelerde üyelerine yönelik sendikal baskı uygulandığı ve sendika yöneticilerinin sürgün niteliğinde görev değişikliğine tabi tutulduğu gerekçesiyle Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Bem-Bir-Sen tarafından belediyelerde yaşanan baskı ve sürgünlere karşı Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Sendika olarak Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu el değiştiren belediyelerde seçilen yeni belediye başkanlarının Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığı iddia edilen açıklamada, bu süreçte üyelerin sendikadan istifaya zorlandığı, sendika yöneticilerinin yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulduğu, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerin işten atıldığı belirtildi.

Sendikal hakların engellenmesinin ceza hukuku kapsamında bir suç olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi yukarıda bahsettiğimiz hak ihlallerini yapan belediye başkanları ve yöneticiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktır. Bugün Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bugünden sonra da sendikal baskı yapan diğer belediye yöneticileri hakkında da ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Sendika, Ankara, Memur Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den adliyeye suç duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]