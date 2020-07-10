Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Memur-Sen'den Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın cami vasfını ve vakfiyesini yok sayan gayrı hukuki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali; hakikatin ikamesi, hakkın iadesi, haksızlığın, hukuksuzluğun izolesidir. Gözümüz aydın: 86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya'nın cami olduğu hukuken tescil ve teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, fethedenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki zemindir. Memur-Sen olarak kararı tıpkı milletimiz gibi bağımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadime sahip çıkılması yönüyle de onur vesikası olarak kabul ediyoruz. Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, tarihi nitelikteki bu kararla Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sone ermiştir. Memur-Sen olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiş tarihi bir karardır. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde 'müze' vasfını hiç kazanmayan, cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya; kendi gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırlarından, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu gibi hep olması gerektiği gibi cami olarak millete ait olarak ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne ve hakikatine kavuşmuştur" denildi.

"Kararın icrası için gecikilmemeli ve Ayasofya Camii'nin bir bütün olarak millete ait olduğuna ait tescil bir an önce gerçekleşmelidir" ifadelerine yer verilen açıklamada, "O tescil, minarelerinden ezanın, mihrabından, minberinden, kubbesinden, fethin onurunu yüklenen gövdesinden çağlar ötesinden ve öncesinden gelen Hakikatin sesinin yükselmesidir. Danıştay'ın kararı böylece milletin kararını ilam ve ilan etmiş; Ayasofya Camii konusunda alınmış müze kararının -bizim de ifade ettiğimiz şekilde- hukuka değil keyfiliğe dayandığı hakikatinin de tespitidir. Danıştay'ın kararıyla hukuk ve tarihi gerçeklik sosyal yaşamla uyumlu hale gelmiş, Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesinin gereği yapılmıştır. Sonuçta karar Ayasofya'nın cami olduğunun tescili, vakfiyesinin teyidi, millet iradesinin ve hukukun gereğinin yerine getirilmesidir" denildi.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kararla Ayasofya asli hüviyetine, millet de camisine kavuşmuştur. Ayasofya üzerinden milletimizin değerleri üzerinde tesis edilen vesayet havası dağılmış, hürriyete vurulan prangalar parçalanmıştır. Karar, milletin Ayasofya Camii üzerinden Türkiye'nin egemenliğine kast eden dayatmalara boyun eğmeyen kararlılığını hukuken de tespit ve tescil etmiştir. Dahası bu kararla İstanbul'un fethini 'işgal' gören ve göstermeye yeltenenler; 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek tarihi tahrif, fethi tahkir, fetih ruhunu tahfif edenlerin hevesleri kursağında kalmıştır. 86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati silememiş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danıştay'dan geri dönmüştür. Millet camisine, cami ise milletine kavuşmuş, mağdurluk ve mahzunluk sona ermiştir. Fatih'in iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak Ayasofya'nın cami olduğunu, müze vasfının hükümsüz ve hukuksuz olduğunu tescilleyen ve Ayasofya Camii'ni asli hüviyetine kavuşturan Danıştay kararının gereği hiç beklenmeden yerine getirilmeli, Ayasofya Camii derhal ibadete açılmalı, özlem sona ermelidir. Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizin çelik iradesiyle Ayasofya Camii konusunda milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı onur ve gururunu milletimizle birlikte yaşıyor, 86 yıldır Ayasofya Camii için mücadele eden herkese ve her kesime minnettarlığımızı ifade ediyor, Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı alkışlıyor ve bir kez daha haykırıyoruz; İstanbul fetih şehridir; fatihi Sultan Mehmet'tir ve elbette Ayasofya Camii'dir." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Ayasofya açıklaması - Son Dakika
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