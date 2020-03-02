Memur-Sen'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memur-Sen'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Memur-Sen'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Elazığ'da Memur-Sen tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Memur-Sen'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Elazığ'da Memur-Sen tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen sendika üyeleri, slogan atarak Esed rejimine tepkisini dile getirdi.

Sendika Temsilcisi İbrahim Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.


Bahşi, yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyen Bahşi, "Bu açıklamayı 'yasımız var' demek için yapmıyoruz. Bilakis zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için canından geçmeyi ahdetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için yapıyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir çözüm ve uygulama yaşama şansı bulamayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını verdiğini dile getiren Bahşi, "Türkiye'nin kararlılığı ve dik duruşu neticesinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Milli güvenliğimizi, hak ve hukukumuzu ve masum insanların can güvenliğini korumak için teröre karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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